Eskişehir'de Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

71. Evler Mahallesi Ertaş Bulvarı'ndaki bir akaryakıt istasyonunda iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle N.K. karnından bıçaklandı.

Vatandaşların ihbarıyla bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yapılan ilk müdahalenin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan N.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Ekipler, olayın ardından plakasız motosikletle kaçan iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA