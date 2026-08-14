Eskişehir'de Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde 2 grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Esentepe Mahallesi'ndeki bir parkta 2 grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu E.T. (23) kalçasından bıçaklandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı E.T, ambulansla kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA