Eskişehir'de Belediye Otobüsü Tramvay Durağına Daldı: İki Yaralı

Eskişehir'de Belediye Otobüsü Tramvay Durağına Daldı: İki Yaralı
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Eskişehir'de kontrolünü kaybeden bir belediye otobüsü, tramvay durağına çarptı. Kazada sürücü ve durakta bekleyen bir yolcu yaralandı.

ESKİŞEHİR'de Elif E'nin kontrolünü yitirdiği belediye otobüsü tramvay durağına daldı. Kazada Elif E. ile durakta bekleyen 1 yolcu yaralandı.

Kaza, Odunpazarı ilçesi Atatürk Lisesi tramvay durağında meydana geldi. Elif E., kullandığı 26 GA 289 plakalı belediye otobüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan otobüs Atatürk Lisesi yakınındaki tramvay durağına daldı. Kazada, durakta bekleyen yolculardan Zeki P. ile sürücü Elif E. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 2 yaralı, Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kaza nedeniyle tramvay seferleri kısa süreliğine aksadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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