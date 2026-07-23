Eskişehir'de "dur" ihtarına uymayıp bekçiye çarpan motosiklet sürücüsü yakalandı
Eskişehir'de dur ihtarına uymayarak bekçiye çarpan ve kaçan plakasız motosiklet sürücüsü T.C.A. (27) yakalanarak gözaltına alındı. 202 bin 500 lira ceza kesildi.
Eskişehir'de "dur" ihtarına uymayıp bekçiye çarparak kaçan motosiklet sürücüsü yakalandı???????.
Uluönder Mahallesi Mahir Sokak'ta devriye halindeki bekçiler, plakasız bir motosiklete dur ihtarında bulundu.
Bekçilerin dur ihtarına uymayan plakasız motosikletin sürücüsü, bekçiye çarparak olay yerinden kaçtı.
Yaralanan bekçi, Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından kaçan motosiklet sürücüsünün yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.
Çalışmalar neticesinde yakalanan motosiklet sürücüsü T.C.A. (27) gözaltına alındı.
Motosiklet sürücüsüne farklı maddelerden toplam 202 bin 500 lira idari para cezası uygulandı.
Zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.