Haberler

Baz istasyonunu tamir ederken 7'nci kattan düşüp öldü

Baz istasyonunu tamir ederken 7'nci kattan düşüp öldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de bir baz istasyonu operatörü, tamir için çıktığı 7 katlı binanın çatısından düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ESKİŞEHİR'de bir operatöre ait baz istasyonunu tamir etmek için 7 katlı binanın çatısına çıkan Bülent Özdemir (50), dengesini kaybederek park halindeki bir aracın üzerine düşüp hayatını kaybetti.

Olay, Tepebaşı ilçesi Hacı Seyit Mahallesi Gazi Yakup Satar Caddesi'nde meydana geldi. Baz istasyonu tamir etmek için 7 katlı binanın çatısına çıkan Bülent Özdemir, dengesini kaybedip, park halindeki 38 UZ 141 plakalı otomobilin üzerine, daha sonra ise yere düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansa alınan Özdemir'in duran kalbi, yapılan kalp masajıyla yeniden çalıştırıldı. Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özdemir, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olaya şahit olan Bekir Aydemir (65), "Yukarıda baz istasyonu var. Onun tamiratına gelmişler. Güvenlik önlemi kullanmamışlar. O sırada yağmur da yağıyordu. Önce otomobilin üzerine sonra yere düştü" dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
TÜVTÜRK'te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü kavganın görüntüleri

TÜVTÜRK'te polisin dövülerek öldürüldüğü kavganın görüntüleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekliler için inisiyatif kullanabilir! İşte konuşulan rakam

Emekliler için inisiyatif kullanabilir! İşte konuşulan rakam
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk futbolunda tarihi olay! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takımı taraftarlar devraldı

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takımı taraftarlar devraldı
Uzun yıllardır böylesi yaşanmıyor! Sular taşların arasından fışkırdı

Uzun yıllardır böylesi yaşanmıyor! Taşların arasından fışkırdı
10 yaşında hayata gözlerini yuman Berivan, çok istediği küpeleri bir hafta takabilmiş

Acılı baba anlattı: Çok istediği küpeleri bir hafta takabilmiş
Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor

Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor
Türk futbolunda tarihi olay! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takımı taraftarlar devraldı

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takımı taraftarlar devraldı
Netanyahu suikastı yıllar sonra itiraf etti: Evet! Biz öldürdük

Netanyahu suikastı yıllar sonra itiraf etti: Evet! Biz öldürdük
Ev sahibi-kiracı kavgası cinayetle bitti! Hastaneye götürülmesin diye aracın önünü kestiler iddiası

Ev sahibi-kiracı kavgası cinayetle bitti: Bu çocuk burada ölecek