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Eskişehir'de başından vurulan kişi öldü, 15 yaşındaki yeğeni adliyeye sevk edildi

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Eskişehir'de başından vurulan kişi öldü, 15 yaşındaki yeğeni adliyeye sevk edildi
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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Karadere Mahallesi'nde başından vurulmuş halde hastaneye getirilen Muhammed Aslanoğlu hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan 15 yaşındaki yeğeni A.Ç.A., tutuklama talebiyle Eskişehir Adliyesi'ne sevk edildi.

ESKİŞEHİR'de başından vurulmuş halde getirildiği hastanede hayatını kaybeden Muhammed Aslanoğlu'nun (31) cinayet şüphelisi olarak yeğeni A.Ç.A. (15) gözaltına alındı. Gözaltına alınan A.Ç.A. adliyeye sevk edildi.

Olay, Tepebaşı ilçesine bağlı kırsal Karadere Mahallesi'nde meydana geldi. Başından silahla vurulmuş halde yakınları tarafından özel bir hastaneye getirilen Muhammed Aslanoğlu hayatını kaybetti. Aslanoğlu'nun cenazesi, otopsi için Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olaya ilişkin çalışma başlatan Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, cinayet şüphelisi olarak A.Ç.A.'yı gözaltına aldı. İşlemleri tamamlanan A.Ç.A., Eskişehir Çocuk Adalet Merkezi'ne sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen A.Ç.A., Eskişehir Adliyesi'ne getirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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