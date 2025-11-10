Haberler

Eskişehir'de Atatürk'ün Anma Programı Düzenlendi

Eskişehir'de Atatürk'ün Anma Programı Düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Atatürk'ün 87. ölüm yıldönümü dolayısıyla düzenlenen anma programına katıldı. Programda saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Atatürk'ün sevdiği şarkılardan oluşan bir konser yapıldı. Ayrıca Hacettepe Üniversitesi'nden Prof. Dr. Yonca İldeş 'Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası' hakkında konferans verdi.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 87. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma programına katıldı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Prof. Dr. Necat Akgün Konferans Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

ESOGÜ Halkbilim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Atatürk'ün sevdiği şarkılardan oluşan konserin verilmesinin ardından program, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yonca İldeş'in "Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası" konulu konferansıyla devam etti.

Programda, Vali Aksoy tarafından İldeş'e hediye takdim edildi.

Anma programında, Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Ünal ve öğrenciler yer aldı.

Sivrihisar'da tören düzenlendi

Sivrihisar Hükümet Konağı önündeki törende, Atatürk Anıtı'na Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelenkleri sunuldu.

Saat 09.05'te siren sesi eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Anma programı, Sivrihisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde devam etti. Burada günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı tarih öğretmeni Melek Siler yaptı.

Törende öğrenciler tarafından "Mustafa Kemal Düşünüyorum" şiiri okundu, "Bırakmayız Seni" adlı kısa film gösterimi ile "Bir Ömrün Hikayesi" adlı oratoryo ve "Atatürk Görselleri" sunumu gerçekleştirildi.

Program, öğrencilerin hazırladığı gösterilerin ardından Sivrihisar Kaymakamı Hüseyin Sayın'ın Şeref Defteri'ni imzalamasıyla sona erdi.???????

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
BeIN Sports'un televizyon binası silahlı bir kişi tarafından basıldı

Televizyon kanalına silahlı baskın! Ekipler ikna etmeye çalışıyor
TV kanalına baskında akılalmaz detay! Gözaltına alınmasıyla ortaya çıktı

TV kanalına baskında akılalmaz detay! Gözaltı sonrası ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri

Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSelim:

Yıllar içinde birçok strateji denedim, ancak Nelson'ın FY Platformu ve strateji yaklaşımı farklı. Birkaç hafta içinde yatırımım 520.000 dolara ulaştı. Sinyalleri inanılmaz derecede doğru ve artık işlemlerimde çok daha fazla özgüvenim var. Kripto parayla para kazanma konusunda ciddi olan herkese şiddetle tavsiye ederim. ?e?egram (Nildatrading) aracılığıyla iletişime geçebilirsiniz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyanet'ten 10 Kasım mesajı: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle yad ediyoruz

Diyanet'ten 10 Kasım mesajı
Tahminleri değişti: İşte memur ve emekli maaş artışında 3 senaryo

Tahminleri değişti: İşte memur ve emekli maaş artışında 3 senaryo
Yeşim Ceren Bozoğlu 30 yıl sonra çocukluk aşkına kavuştu

Ünlü oyuncu 30 yıl sonra çocukluk aşkıyla dudak dudağa
Fenerbahçe cephesinden maç biter bitmez kadro dışı kalan İrfan ve Cenk açıklaması

Fenerbahçe cephesinden maç biter bitmez İrfan ve Cenk açıklaması
Diyanet'ten 10 Kasım mesajı: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle yad ediyoruz

Diyanet'ten 10 Kasım mesajı
Yorum bombardımanına tutuldu: İşte Atatürk'ün vefatının hemen ardından çekilen 4 fotoğraf karesi

İşte Atatürk'ün vefatının hemen ardından çekilen 4 fotoğraf karesi
Galatasaray Kocaelispor'u gece yarısı bombaladı

Galatasaray Kocaelispor'u gece yarısı bombaladı
Galatasaray'ın yenildiğini gören Emenike'den olay paylaşım

Galatasaray'ın yenildiğini görünce hemen telefona sarıldı
Mehmet Aslantuğ yeni sevgilisiyle uzun süre sonra objektiflere yakalandı

Artık gizlemiyorlar! Sevgilisiyle Etiler'de görüntülendi
Yeni bir sayfa mı açılıyor? Lucas Torreira'dan Demet Özdemir hamlesi

Galatasaraylı yıldızdan sürpriz hamle! Ünlü ismi radarına aldı
Altından yeni haftaya müthiş başlangıç! Saatler içerisinde 100 liraya yakın kazandırdı

Müthiş ralli! Saatler içerisinde 100 liraya yakın kazandırdı
Balıkesir Sındırgı'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha

Deprem fırtınası hız kesmiyor! Şehirde korkutan bir sarsıntı daha
Slovakya'da 2 yolcu treni çarpıştı: 30 yaralı

2 yolcu treni çarpıştı: 30 yaralı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.