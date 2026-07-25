Eskişehir'de asayiş ve trafik denetimi yapıldı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde polis ve bekçilerin katılımıyla gerçekleştirilen denetimde çok sayıda kişi ve araç kontrol edildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ve bekçiler tarafından Osmangazi ve Sümer mahallelerinde denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde 23 ekip, 62 personel, 1 Çevik Kuvvet timi ve 10 bekçi görev alırken, 348 kişi ve 127 araç kontrol edildi.

Yapılan kontrollerde 1 kişinin yoklama kaçağı olduğu belirlenirken, kusurlu bulunan 3 araca işlem yapıldı.

Kaynak: AA