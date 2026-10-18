Eskişehir'de arbede sırasında bıçaklanarak ölen Osman Koçak'ın sevgilisi tutuklandı

Eskişehir'de arbede sırasında bıçaklanarak ölen Osman Koçak'ın sevgilisi tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'de arbede sırasında göğsünden bıçaklanarak hayatını kaybeden Osman Koçak'ın (45) şüpheli olarak gözaltına alınan sevgilisi, sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu. Soruşturma sürüyor.
TUTUKLANDI
Eskişehir'de arbede sırasında göğsünden bıçaklanarak hayatını kaybeden Osman Koçak'ın (45) şüpheli olarak gözaltına alınan sevgilisi Şule Erdoğmuş, sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu. Soruşturma sürüyor.
Batuhan KILIÇ/ESKİŞEHİR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı