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Eskişehir'de arbede sırasında bıçaklanarak ölen Osman Koçak'ın sevgilisi tutuklandı

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Eskişehir'de arbede sırasında göğsünden bıçaklanarak hayatını kaybeden Osman Koçak'ın (45) şüpheli olarak gözaltına alınan sevgilisi, sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu. Soruşturma sürüyor.

TUTUKLANDI

Eskişehir'de arbede sırasında göğsünden bıçaklanarak hayatını kaybeden Osman Koçak'ın (45) şüpheli olarak gözaltına alınan sevgilisi Şule Erdoğmuş, sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu. Soruşturma sürüyor.

Batuhan KILIÇ/ESKİŞEHİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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