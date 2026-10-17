Eskişehir'de araçta koltuk altına gizlenmiş 2 kilo metamfetamin ele geçirildi

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ESKİŞEHİR'de polisin durdurduğu hafif ticari araçta koltuk altına gizlenmiş 2 kilo metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü İ.A., adliyeye sevk edildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent girişinde bir hafif ticari aracı durdurdu. Araçta narkotik köpeğiyle ekiplerin aramasında, koltuk altına gizlenmiş poşette 2 kilo metamfetamin ele geçirildi. Araç sürücüsü İ.A., sağlık kontrolünün ardından gözaltına alındı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan İ.A., işlemlerinin ardından 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan Eskişehir Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı