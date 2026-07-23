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Eskişehir'de eğitim projeleri değerlendirildi

Eskişehir'de eğitim projeleri değerlendirildi
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Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, AR-GE'den sorumlu yönetici ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, AR-GE'den sorumlu yönetici ve öğretmenlerle bir araya geldi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Aydın başkanlığındaki toplantıda 2025-2026 eğitim öğretim yılında yürütülen proje ve faaliyetler değerlendirildi.

Katılımcılar, yürütülen çalışmalar üzerine görüş alışverişinde bulunurken, yeni eğitim öğretim yılına ilişkin planlama ve hedefleri de istişare etti.

Kaynak: AA
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