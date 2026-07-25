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Eskişehir'de apartmanın duvarına çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Eskişehir'de apartmanın duvarına çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde kontrolden çıkarak apartmanın duvarına çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde kontrolden çıkarak apartmanın duvarına çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Sinan U. idaresindeki 26 B 8833 plakalı otomobil, Çamlıca Mahallesi Birlik Caddesi'nde kontrolden çıkarak önce yol kenarındaki çöp konteynerine, daha sonra bir apartmanın duvarına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücü ile araçtaki Halil U. ve Fulya U. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye gelen ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Kazada aracın yanı sıra bina duvarında da hasar oluştu.

Kaynak: AA
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