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Apartman otoparkında çıkan yangında 1'i çocuk, 6 kişi dumandan etkilendi

Apartman otoparkında çıkan yangında 1'i çocuk, 6 kişi dumandan etkilendi
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Eskişehir'de 4 katlı bir apartmanın otoparkında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Bina tahliye edilirken, yoğun dumandan etkilenen 1'i çocuk 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

ESKİŞEHİR'de 4 katlı bir apartmanın otoparkında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Bina tedbir amacıyla tahliye edilirken, yoğun dumandan etkilenen 1'i çocuk, 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Odunpazarı ilçesi Osmangazi Mahallesi Kemer Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın garajında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine adrese polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Apartmanı saran duman nedeniyle bina sakinleri tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yoğun dumandan etkilenen 1'i çocuk 6 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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