Haberler

Eskişehir'de çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

Eskişehir'de çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir Tepebaşı'nda bir apartmanın girişinde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, evlerinden çıkamayanlar merdivenle tahliye edildi.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir apartmanın giriş kısmında çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Sütlüce Mahallesi Doğru Sokak'taki bir binanın giriş kısmındaki eşyalar henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Apartman girişindeki yangın nedeniyle evlerinden çıkamayan kişiler, itfaiye merdiveniyle tahliye edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında dumandan etkilenen Y.G. ve E.G, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner
Oy verme işlemi tamamlandı! Fenerbahçe'nin yeni başkanı belli oluyor

Oy verme işlemi tamamlandı! Sandıklar açılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ali Koç'un oğlundan seçimle ilgili soruya beğeni alan yanıt

Seçimle ilgili soruya beğeni alan yanıt
Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit yaşam mücadelesi veriyor: Organ nakli listesine alındı

Epstein skandalı sonrası sağlık şoku! Prensese ömür biçtiler
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçelileri kızdıran sözler

Yine Fener'e salladı: Devlet bunun neresinde olacak?
Terörsüz Türkiye yasasıyla ilgili iki aşamalı plan

Temmuz sonrası kritik dönem başlıyor! İlk onlar dönecek
Trump'tan yeni bir tarife savaşı başlatıyor! Listede Türkiye de var

Trump yeni savaş için düğmeye bastı! Listede Türkiye de var
Tahliyeden 2 gün sonra şok karar! Mükremin Gezgin'in hesabı kapatıldı

Tahliyesinden 2 gün sonra şok karar
Kolundaki 1 santimetrelik yara kanser çıktı

1 santimlik yara aylarca geçmedi! Hastaneye gidince şoke oldu