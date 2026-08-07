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Alkollü Sürücü Direğe Çarptı: 1 Yaralı

Alkollü Sürücü Direğe Çarptı: 1 Yaralı
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Eskişehir'de alkollü sürücünün kullandığı kamyonetin aydınlatma direğine çarptığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Eskişehir'de alkollü sürücünün kullandığı kamyonetin aydınlatma direğine çarptığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

M.S. idaresindeki 26 AOC 196 plakalı kamyonet, Eskişehir-Ankara kara yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araçta yolcu olarak bulunan N.K, yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan N.K, ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Polis ekiplerince yapılan kontrolde, sürücü M.S'nin 1.70 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kaynak: AA
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