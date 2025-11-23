Haberler

Eskişehir'de Alkollü Genç Pencereden Düştü

Eskişehir'de Alkollü Genç Pencereden Düştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de alkollü olduğu belirtilen 23 yaşındaki Alican A., apartman dairesinin penceresinden düşerek kafeye ait tenteye landing yaptı. İlk müdahale tentenin üzerinde gerçekleştirildi, ardından hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olan Alican A. için soruşturma başlatıldı.

ESKİŞEHİR'de alkollü olduğu belirtilen Alican A. (23), 8 katlı binanın 2'nci katındaki apart dairenin penceresinden giriş kattaki kafenin tentesine düştü. İlk müdahalesi tentenin üzerinde yapılan Alican A., itfaiyeciler tarafından düştüğü yerden kurtarılıp, ardından hastaneye kaldırıldı.

Yenibağlar Mahallesi Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen Bulvarı'ndaki 8 katlı apartmanın 2'nci katında kalan Alican A.'nın, dengesini kaybedip odanın penceresinden, giriş kattaki kafenin tentesine düştüğü öne sürüldü. Olayı gören çevredekiler sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Adrese sevk edilen sağlık ekipleri Alican A.'ya ilk müdahalesini tentenin üzerinde yaptı. İtfaiyeciler de yaralıyı tentenin üzerinden indirmek için çalışma yaptı. İtfaiye erlerinin tenteden indirdiği Alican A., ambulansla kaldırıldığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Alican A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İsrail'den Lübnan'a suikast saldırısı! Hizbullah'ın iki numaralı ismi öldürüldü

İsrail'den suikast saldırısı! Hizbullah'ın iki numaralı ismi öldürüldü
G20 Zirvesi'ne damga vuran an! Meloni bir anda neye uğradığını şaşırdı

G20 Zirvesi'ne damga vuran an! Meloni bir anda neye uğradığını şaşırdı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumları7wjx7h48pt:

Lading nedir

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avukat, tartıştığı baba ve oğlunu katletti

Otel kana bulandı! Avukat, baba ve oğlunu katletti
Vatandaşlar isyan etti! Su değil çamur akıyor

Vatandaşlar isyan etti! Su değil çamur akıyor
Yakalamak için 2 buçuk saat uğraşıldı, 65 bin TL'ye satıldı

Yakalamak için 2 buçuk saat uğraşıldı, dudak uçuklatan rakama satıldı
Kum hırsızları sahilleri talan etti, jandarma gece gündüz devriyeye başladı

Çalınmadık bir bu kalmıştı! Jandarma gece gündüz devriyeye başladı
Avukat, tartıştığı baba ve oğlunu katletti

Otel kana bulandı! Avukat, baba ve oğlunu katletti
Rüzgarın etkisiyle büyüdü! İzmir'de gece yarısı korkutan yangın

Rüzgarın etkisiyle büyüdü! Gece yarısı korkutan yangın
Yeşil sahada korku dolu anlar! Amatör maçta futbolcu bilincini kaybetti

Yeşil sahada korku dolu anlar
Ekmeğin içerisinden odun parçaları çıktı

Ekmeğin içinden çıkan şoke etti! Az kalsın canından olacaktı
Erdoğan G20 Zirvesi kapanış oturumunda konuştu: Filistin devleti kurulmadan küresel barış sağlanamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 Zirvesi'ne damga vuran Gazze mesajı
ABD Meksika sınırındaki plajı kapattı, iki ülke arasında kriz patlak verdi

ABD "yanlışlıkla" ülkeyi işgal etti! Pentagon'dan şaşırtan açıklama
Rusya, Ukrayna'da üç yerleşim yerini ele geçirdi

Savaşta tansiyon yükseliyor! Üç yerleşim yeri daha el değiştirdi
Marco Asensio durdurulamıyor! Son 5 maçta 7 gole katkı

Bu adam durdurulamıyor! Son 5 maçta 7 gole katkı
Tapusu bile yok! Fiyatı lüks dairelerle yarışıyor

Tapusu bile yok! Fiyatı lüks dairelerle yarışıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.