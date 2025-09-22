Eskişehir'de Ali Güven Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Açıldı

Eskişehir'de Ali Güven Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin yeni binası düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Valilikten yapılan açıklamada konuşmalarına yer verilen Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, hayırsever Ali Güven tarafından yaptırılan okulun yenilenen binasının hizmete girmesinden memnuniyet duyduğunu belirtti.

Okul yeniden yapılırken hayırseverin adının korunduğunu ve vefa örneği sergilendiği kaydeden Aksoy, şöyle devam etti:

"Güven ailesi hayırseverliğiyle tanınan bir ailemizdir. Ali Güven Bey'i rahmetle anıyor, oğlu Cafer Güven Bey'e de yeni yatırımları dolayısıyla teşekkür ediyorum. Eğitim altyapımızı güçlendirmek için devletimizin yatırımlarının yanı sıra hayırseverlerimizin katkıları da büyük önem taşımaktadır. Çocuklarımızı en iyi şartlarda geleceğe hazırlamak önceliğimizdir."

Aksoy, turizm meslek liselerinin, sektörün ihtiyacı olan nitelikli insan gücünü yetiştirdiğini dile getirerek, "Eskişehir'in turizmden aldığı payı artırmak için tüm paydaşlarla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Burada yetişecek gençlerimiz, hizmet kalitesini yükselterek bu hedefe katkı sağlayacaktır. Bu okulun yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, ilimize ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Program öğrencilerin gösterilerinin ardından Vali Aksoy ve protokol üyelerinin açılış kurdelesini kesmesiyle sona erdi.

Programa, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Ayşen Gürcan ile AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak katıldı.