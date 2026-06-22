Eskişehir'de pompalı tüfekli saldırıya 2 tutuklama

ESKİŞEHİR'de alacak verecek tartışmasında husumetlisi S.K.'yı (29) pompalı tüfekle yaraladıktan sonra kaçan 2 şüpheli yakalanarak, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Odunpazarı ilçesine bağlı Emek Mahallesi'nde aralarında husumet olan S.K. ile M.E. (23) ve A.C.C. (17) arasında tartışma çıktı. İki taraf arasındaki arbedede A.C.C., elindeki pompalı tüfek ile S.K.'ye ateş etti. Tüfekten çıkan saçma S.K.'nin bacağına isabet etti. Olayın şüphelileri A.C.C. ile M.E. olay yerinden yaya olarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı S.K. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan çalışma sonucunda yakalanan 2 şüpheli, ifadeleri alınarak adliyeye sevk edildi. Şüpheli A.C.C. ve M.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı