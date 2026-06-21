Haberler

Eskişehir'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Eskişehir'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde alacak verecek yüzünden çıkan tartışmada pompalı tüfekle bacağından vurulan 29 yaşındaki S.K. yaralandı. 17 yaşındaki şüpheli yakalandı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde husumetli kişiler arasında çıkan tartışmada 1 kişi silahla vurularak yaralandı.

71 Evler Mahallesi Salkım Sokak'ta meydana gelen olayda, alacak verecek nedeniyle husumetli şahıslar arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

Çıkan kavgada, 29 yaşındaki S.K, pompalı tüfeğin saçmalarıyla bacağından yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan S.K, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan S.K'nin durumunu iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerinden kaçan 2 şüphelinin yakalanması amacıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

Çalışmalar sonucunda pompalı tüfeği ateşlediği tespit edilen 17 yaşındaki A.C.C. yakalanarak Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner
Dünyanın gözü İsviçre'de! ABD ile İran arasındaki ilk temas gerçekleşti

Dünyanın gözü İsviçre'de! ABD ile İran arasındaki ilk temas gerçekleşti
Gençlerden Erdoğan'a Babalar Günü sürprizi! Tablodaki not duygulandırdı

Gençlerden Erdoğan'a Babalar Günü hediyesi! Notu görünce duygulandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

40 yıldır yaylada tek başına yaşıyor! Geceleri ayı ve kurt nöbeti tutuyor

40 yıldır dağda tek başına! Geceleri ayı ve kurt nöbeti tutuyor
94 gündür aranan Aysel Yıldırım'dan kahreden haber! 'Gel gömü var' diye çağırmış

94 gündür aranan Aysel Yıldırım'dan kahreden haber
Kahvehane müdavimlerine Yargıtay'dan kötü haber

Hayatı kahve köşelerinde geçenlere Yargıtay'dan şok haber
Karadeniz insanı yine zekasını konuşturdu: Tüm mahalleliye rahat nefes aldırdı

Muhtarın aklına gelen fikir tüm mahalleliye rahat nefes aldırdı
Düğün konvoyunda tekmeli, yumruklu kavga

En mutlu günleri olacaktı! Çıkan kavgada yumruklar havada uçuştu
Hakemin saatini çaldı sanıldı, gerçek sonradan ortaya çıktı

Türkiye maçına damga vuran görüntü! Gerçek çok başka çıktı
Oğullarının sünnet düğününe dansöz çağırdılar, ortalık fena karıştı

Ortalığı karıştıran sünnet düğünü