1'i polis, 11 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 18 gözaltı
Eskişehir'de iki aile arasında çıkan sokak kavgasında 1'i polis memuru 11 kişi yaralandı. Gözaltına alınan 18 şüpheliden 5'i tutuklandı, 10'u adli kontrolle serbest bırakıldı.
5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Eskişehir'de 1'i polis memuru toplam 11 kişinin yaralandığı sokakta iki aile bireyleri arasındaki kavgaya gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 2'si kadın 18 şüpheli savcılık sorgusuna alındı. İfadelerinin ardından 3 şüpheli serbest bırakılırken, 15 kişi ise Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Mahkeme, şüphelilerden 5'inin tutuklanmasına, 10 kişinin ise adli kontrol kararıyla serbest bırakılmasına karar verdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı