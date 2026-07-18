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1'i polis, 11 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 18 gözaltı

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Eskişehir'de iki aile arasında çıkan sokak kavgasında 1'i polis memuru 11 kişi yaralandı. Gözaltına alınan 18 şüpheliden 5'i tutuklandı, 10'u adli kontrolle serbest bırakıldı.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Eskişehir'de 1'i polis memuru toplam 11 kişinin yaralandığı sokakta iki aile bireyleri arasındaki kavgaya gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 2'si kadın 18 şüpheli savcılık sorgusuna alındı. İfadelerinin ardından 3 şüpheli serbest bırakılırken, 15 kişi ise Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Mahkeme, şüphelilerden 5'inin tutuklanmasına, 10 kişinin ise adli kontrol kararıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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