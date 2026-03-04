Eskişehir Valisi Yılmaz, AFAD'ın yeni hizmet binası inşaatını inceledi

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, yapımı süren Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğünün yeni hizmet binası inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, inşaatın son durumu hakkında yetkililerden bilgi alan Yılmaz, çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda ilerlemesinden memnuniyet duyduğunu belirtti.

Açıklamada inceleme sırasındaki görüşlerine yer verilen Yılmaz, 41 bin metrekare alan üzerine inşa edilen ve 5 bin metrekare kapalı alana sahip olacak yeni hizmet binasının mayıs ayı sonunda tamamlanmasının planlandığını belirterek, binanın afetlere hazırlık ve müdahale kapasitesini artıracağını ifade etti.

Yılmaz, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına bağlı yeni hizmet binasında kurtarma ekiplerine yönelik birimler, acil durum yönetim merkezi ve lojistik depoların yer alacağını bildirdi.

Projede emeği geçenlere teşekkür eden Yılmaz, binanın Eskişehir'e hayırlı olmasını temenni etti.