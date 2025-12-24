Haberler

Eskişehir'de Adli Kolluk Değerlendirme Toplantısı yapıldı

Eskişehir'de Adli Kolluk Değerlendirme Toplantısı yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir Adliyesi'nde gerçekleştirilen toplantıya, adli kolluğun rolü ve adalet sistemine katkıları üzerine değerlendirmeler yapıldı. Cumhuriyet Başsavcısı Karakülah, adli kolluk yapısının güçlü hukuk devleti için önemine dikkat çekti.

Eskişehir'de Adli Kolluk Değerlendirme Toplantısı, ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Eskişehir Adliyesi Yunus Emre Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, adli kolluğun ceza adalet sisteminin temel unsurlarından biri olduğunu kaydetti.

Karakülah, suçun aydınlatılması, delillerin hukuka uygun şekilde toplanması, mağdurun korunması ve şüphelilerin haklarının gözetilmesi noktasında gösterilen her titiz çalışmanın, adaletin doğru ve zamanında tecellisine doğrudan katkı sağlayacağını belirterek, şöyle devam etti:

"Soruşturma ve kovuşturma aşamasında alınan kararlar ancak sizlerin titizlikle yürüttüğünüz çalışmalar ile verilebilir. Unutulmamalıdır ki güçlü adli kolluk yapısı, güçlü bir hukuk devleti anlayışının en önemli teminatlarındandır. Kurumlarımız arasındaki koordinasyonun artırılması, suçla mücadelede daha etkin olma yolunda büyük önem taşımaktadır."

Toplantıyla yargı hizmetlerinin daha etkili ve verimli yürütülmesini amaçladıklarını ifade eden Karakülah, adli kolluk personeline, amirlere ve Cumhuriyet savcılarına teşekkür etti.

Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir ve diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: AA / Zehra Ongan - Güncel
Refah payı gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı

Refah payı gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'in mezar başındaki rakılı görüntülerine sert yorum

Erdoğan'ı küplere bindiren görüntü: Allah bunlara akıl fikir versin
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Saran'dan yeni hamle

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Saran'dan yeni hamle
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Volkan Demirel adım adım Antalyaspor'a

Görüşmelerde sona gelindi! Süper Lig'e geri dönüyor
Bir dönem herkes adını ezbere biliyordu: Yıllar sonra ilk kez görüntülendi

Nereden nereye! Görenler tanıyamıyor
Acun Ilıcalı'dan Premier Lig iddiası: Gerçek çılgın adamı görecekler

Acun'dan bomba iddia: Gerçek çılgın adamı görecekler
Galatasaray'a piyango vurdu! İstenmeyen futbolcuyu alıyorlar

Galatasaray'a piyango vurdu! İstenmeyen futbolcuyu alıyorlar
Volkan Demirel adım adım Antalyaspor'a

Görüşmelerde sona gelindi! Süper Lig'e geri dönüyor
Saran'ın yerine geçeceği konuşulan Ertan Torunoğulları'ndan iki cümlelik açıklama

Saran'ın yerine geçeceği konuşulan isimden iki cümlelik açıklama
Kasım Garipoğlu'nun partilediği yalı ilk kez görüntülendi

Seks partilerinin yapıldığı yalının havuzunda dikkat çeken yazı