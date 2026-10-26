Eskişehir'de 996 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli tutuklandı

Eskişehir'de 996 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 996 gram sentetik uyuşturucu ve 2 hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı.
Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışma yapıldı.
Ekiplerce yürütülen çalışmalar kapsamında 996 gram sentetik uyuşturucu ve 2 hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Kaynak: AA