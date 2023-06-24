Eskişehir'de 9 Otomobilin Karıştığı Zincirleme Trafik Kazası
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Eskişehir-Ankara kara yolu Şeker Köprüsü'nde 9 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Eskişehir'de 9 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Eskişehir- Ankara kara yolu Şeker Köprüsü'nde aynı yönde giden araçlar birbirleriyle çarpıştı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
9 otomobilin karıştığı kazada yaralanan 5 kişi, Eskişehir Şehir ve Yunus Emre Devlet hastanelerine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle kısa süre kapanan Eskişehir-Ankara kara yolu, araçların çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.