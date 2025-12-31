Haberler

Eskişehir'de 78 litre sahte içki ele geçirildi

Eskişehir'de jandarma ekiplerinin ev baskınında 78 litre bandrolsüz ve hologramsız sahte içki ele geçirildi. Şüpheli, sağlık kontrolünün ardından gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR'de jandarma ekiplerinin bir eve yaptığı baskında 78 litre bandrolsüz ve hologramsız sahte içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Odunpazarı ilçesinde bir kişinin temin ettiği etil alkolden sahte içki ürettiği bilgisi üzerine harekete geçti. Takibe alınan şüphelinin evine baskın yapıldı. Evde ekiplerin aramasında 78 litre bandrolsüz ve hologramsız sahte içki ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilerek gözaltına alınan şüpheli hakkında adli soruşturma başlatıldı.

