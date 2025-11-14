Eskişehir'de 69 Yaşındaki Adam Evinde Ölü Bulundu
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde yaşayan 69 yaşındaki Aziz Erses, evinde ölü bulundu. Yakınları tarafından haber alınamaması üzerine polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ekipler, Erses'in hayatını kaybettiğini belirledi. Evde yapılan incelemede, iki gün önce tahtakurusu ilaçlaması yapıldığı tespit edildi. Erses'in cansız bedeni, Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.
Dökümcüler Sokak'ta bulunan bir apartmanda ikamet eden 69 yaşındaki Aziz Erses'ten haber alamayan yakınları, durumu polis ekiplerine bildirdi.
Eve gelen ekipler, Erses'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Evde yapılan incelemede, 2 gün önce tahtakurusu böcekleri için ilaçlama yapıldığı tespit edildi.
Erses'in cansız bedeni, Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner - Güncel