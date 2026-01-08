Haberler

Eskişehir'de bir yılda 65 bin kişi siber suçlar hakkında bilgilendirildi

Güncelleme:
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü, 2025 yılında siber suçlarla ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla 65 bin 82 kişiye bilgilendirme yaptı. SİBERAY Programı kapsamında çeşitli konularda 74 etkinlik gerçekleştirildi.

Eskişehir'de, İl Emniyet Müdürlüğünce 2025 yılında 65 bin 82 kişi siber suçlara dair bilgilendirildi.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Şubesince, kentte bu suçların engellenmesi ile farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla 2025 yılında SİBERAY Programı oluşturulduğu belirtildi.

Program kapsamında, "çevrim içi dolandırıcılık", "yasa dışı bahis", "dijital bağımlılıkla mücadele yöntemleri", "siber zorbalık", "internette kişisel güvenlik ve bilinçli internet kullanımı", "sosyal medya kullanımı ve dikkat edilmesi gereken hususlar" ile "siber suçlar" konularında çeşitli yerlerde 74 bilgilendirme faaliyeti yapıldığı bildirilen açıklamada, 65 bin 82 kişinin bu konular hakkında bilgilendirildiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Atahan Gezer - Güncel
500

