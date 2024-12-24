Eskişehir'de 5 Hükümlü Yakalandı

Eskişehir'de, haklarında kesinleşmiş hapis kararları bulunan 5 hükümlü yakalanarak cezaevine konuldu.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, yaptıkları çalışmalarda, hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan 10 yıl, "kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık"tan 4 yıl 2 ay, "kasten yaralama"dan 3 yıl 1 ay 15 gün, "dolandırıcılık"tan 4 yıl, "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak"tan infaza yönelik 3 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan birer hükümlüyü yakaladı.

Hükümlüler, işlemlerin ardından Eskişehir H ve L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.