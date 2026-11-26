ESKİŞEHİR'de otomobiliyle çarptığı Elif Mavi Avli'nin (3) ölümüne, annesinin de yaralanmasına neden olan Fatoş Akıl Bilgesoy'un (40) yargılandı davada mütalaasını veren savcı, sanığın 2 yıldan 15 yıla kadar hapsini talep etti. Bilgesoy duruşmadaki savunmasında kaza nedeniyle çok üzgün olduğunu ifade ederek, "Ben de bir anneyim. Hiçbir çocuğun canına zarar gelmesini istemezdim" dedi.

Kaza, 3 Eylül'de Odunpazarı ilçesi Vişnelik Mahallesi'nde meydana geldi. Fatoş Akıl Bilgesoy'un kullandığı 26 AFU 319 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmekte olan Merve Avli ve 3 yaşındaki kızı Elif Mavi Avli'ye çarptı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırılan Elif Mavi, buradan da Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Elif Mavi Avli kurtarılamadı. Avli'nin annesi de kazada hafif yaralandı.

Mobese kamerasına yansıyan görüntülerde, otomobilin annesiyle birlikte yolun karşısına geçen Elif Mavi'ye çarptığı, kazanın şokunu yaşayan Merve Avli'nin feryat ettiği anlar yer aldı. Elif Mavi Avli'nin otomobilin altında 14 metre sürüklendiği tespit edildi.

15 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Kazanın ardından polisin gözaltına aldığı otomobil sürücüsü Fatoş Akıl Bilgesoy, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Bilgesoy'a, 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma' suçundan 'Konutu terk etmeme' şeklinde adli kontrol kararı verildi. Eskişehir Cumhuriyet Savcılığı'nın adli kontrol kararına itiraz etmesi üzerine tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarıldı. 8 Eylül'de yeniden gözaltına alınan Fatoş Akıl Bilgesoy, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tutuklu Fatoş Akıl Bilgesoy hakkında iddianame düzenlenerek 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı. İddianamede, trafik kazası tespit tutanağında sürücü Bilgesoy'un kusurlu olduğu, yayaların ise kusuru bulunmadığı belirtilirken, 4 Eylül'deki bilirkişi raporunda tam tersi tespitlerde bulunduğu belirtilerek, Adli Tıp Kurumu Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı Ankara Trafik İhtisas Dairesi Başkanlığı'na bilirkişi incelemesi yaptırıldığı belirtildi. Raporda, sürücü Bilgesoy'un dikkatsizliği, tedbirsizliği ve kurallara aykırı hareketiyle asli kusurlu olduğu tespitine yer verilirken, ölen Elif Mavi ve yaralanan annesinin kusuru bulunmadığı kaydedildi.

DURUŞMADA KENDİSİNİ SAVUNDU

Davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Fatoş Akıl Bilgesoy'un yanı sıra ölen Elif Mavi'nin annesi Merve, babası Fatih Avli ile avukatlar yer aldı. Duruşmada ilk savunmasını yapan Bilgesoy, kaza nedeniyle çok üzgün olduğunu belirterek, "Kavşağa geldiğimde sağımdaki araç bana yol verdi. Yaklaşık 5-10 metre ileride bir ses duydum. Anneyi karşımda gördüm. Çarpmamak için manevra yaptım. Şokun etkisiyle çığlık attım. İndiğimde çocuğu annesinin kucağında gördüm. Yanımdaki kuzenime 112'yi aramasını söyledim. Ben çocuğu ilk kez araçtan indiğimde annesinin kucağında gördüm. Olay nedeniyle çok üzgünüm. Ben de bir anneyim. Hiçbir çocuğun canına zarar gelmesini istemezdim. Bin tane canım olsa hepsini verirdim. Bu yük benimle ömür boyu devam edecektir. Vereceğiniz karara saygı duyarım. Çok üzgünüm. Oğlum ameliyat olacak, onun yanında olmak isterim. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

DURUŞMADA GÖRÜNTÜLER İZLENDİ

Sanık savunmasının ardından kaza anına ilişkin kamera görüntüleri, duruşmada izletildi. Bu sırada Elif Mavi'nin anne ve babası gözyaşlarına boğuldu. Elif Mavi'nin annesi Merve Avli, kızıyla birlikte dondurma alıp geri döndükleri sırada kaza olduğunu ifade ederek, "Yoldan karşıya geçmeden önce sağıma baktım, cep telefonu da sağ omuzuma dayalı bir şekilde konuşuyordum. Aracın durduğunu gördüm. Biz de yolun yarısına kadar gelmiştik. O anda hayatımda hiç kulağımdan çıkmayacak bir motor sesi duydum. Bana çarptı ve durmadı, fren yapmadı. Çarptıktan sonra kızımla aramla yaklaşık 15 metre vardı. Kazadan sonra kızı kucağıma aldım. Yardım istedim, sürücüden de yardım istedim ama yardım edemeyeceğini söyledi. Daha sonra gelenler oldu ve biz hastaneye gittik. Sürücü yola bakmıyordu, yanındakiyle konuşuyordu" dedi.

Baba Fatih Avli de sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, "Bugün mahkemeye acılı baba olarak geldim. Sürücü hanımefendi, rakamsal bir ceza alacak ama biz müebbet bir ceza aldık. Kızım için adalet istiyoruz. Hanımefendinin oğlu ameliyat olacakmış yanında olmak istiyor ama biz nereye gidelim. Sanıktan şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.

SAVCI, 15 YILA KADAR CEZA İSTEDİ

Mahkeme savcısı, sanık savunmalarının ardından sürücü Fatoş Akıl Bilgesoy hakkında 'taksirle öldürme ve yaralanmaya neden olmak' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep etti. Ayrıca sanık Bilgesoy'un tutukluluğunun devamına karar verilmesini istedi. Sanık Bilgesoy'un avukatları kazaya ilişkin yeni bir bilirkişi rapor alınması gerektiğini belirterek mahkemeden talepte bulundu. Ancak mahkeme heyeti kusur değerlendirmesinin mahkemeye ait olduğunu ve esasa katkı sağlamayacağını ifade ederek yeni bilirkişi taleplerini kabul etmedi.

Heyet, sanık Bilgesoy'un tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı