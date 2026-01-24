Eskişehir'de 3 katlı binada çıkan yangın söndürüldü
Odunpazarı ilçesindeki bir binanın birinci katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde 3 katlı binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Gökmeydan Mahallesi Papatya Sokak'taki 3 katlı bir binanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
Binada hasara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner - Güncel