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Eskişehir'de firari hükümlü yakalandı

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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, dolandırıcılık suçundan 24 yıl 6 ay hapis cezası bulunan ve 9 yıldır firari olan M.B., polis operasyonuyla yakalanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, hakkında 24 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince çalışma gerçekleştirildi.

Ekiplerce Sütlüce Mahallesi'nde bir eve düzenlenen operasyonda hakkında "dolandırıcılık" suçundan 24 yıl 6 hapis ve 280 bin lira adli para cezası bulunan M.B. (58) yakalandı.

Yaklaşık 9 yıldır firari olduğu belirlenen hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner
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