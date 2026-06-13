Eskişehir'de firari hükümlü yakalandı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, hakkında 24 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince çalışma gerçekleştirildi.

Ekiplerce Sütlüce Mahallesi'nde bir eve düzenlenen operasyonda hakkında "dolandırıcılık" suçundan 24 yıl 6 hapis ve 280 bin lira adli para cezası bulunan M.B. (58) yakalandı.

Yaklaşık 9 yıldır firari olduğu belirlenen hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.