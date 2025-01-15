Üye Girişi
Haberler
Gazze'de ateşkes bilmecesi! Açıklamalar art arda geldi

Gazze'de ateşkes bilmecesi! Açıklamalar art arda geldi
Suriye geçici hükümetinden Türkiye'ye vergi şoku! Ticaret durma noktasına geldi

Suriye geçici hükümetinden Türkiye'ye vergi şoku
Polis memuru 2 ilde katliam yaptı! Eşi dahil 5 kişiyi öldürdü

Polis memuru 2 ilde katliam yaptı! Eşi dahil 5 kişiyi öldürdü
Polis memurunun ailesinden 5 kişiyi katlettiği olayda sır perdesi aralandı

Polis memurunun 5 kişiyi katlettiği olayda sır perdesi aralandı

Eskişehir'de 23 Günlük Bebek Hastanede Hayatını Kaybetti

Eskişehir'de 23 Günlük Bebek Hastanede Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Odunpazarı ilçesinde rahatsızlanan 23 günlük bebek, eczanede ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde evinde rahatsızlanan 23 günlük bebek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yabancı uyruklu anne A.J. (22) sabah uyandığında erkek bebeğinin rahatsızlandığını fark etti. Bunun üzerine A.J, yakınlarıyla bebeğini Emek Mahallesi Ertaş Bulvarı'ndaki eczaneye götürdü.

Eczane çalışanları annesinin kucağında hareketsiz duran bebeğin nabzını kontrol etti. Bebeğin nabzının atmadığını belirleyen çalışanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine eczaneye, 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler eczanede yaptıkları müdahalede, bebeğin kalbinin durduğunu belirledi.

Ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan bebek, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerince 2 çocuğu daha bulunan anne ve babanın ifadesine başvuruldu.

Bebeğin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan bebeğin annesi, babası ve yakınları tarafından eczaneye getirildiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
img

Fenerbahçe'nin alamadığı yıldıza Galatasaray göz dikti
img

Suriye geçici hükümetinden Türkiye'ye vergi şoku
img

Canlı yayında sarf ettiği cümle milyonlarca emekliyi korkuttu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Menzil Cemaati'ne ait tatil köyü belediye ekiplerince yıkıldı

Belediye Menzil Cemaati'ne ait tatil köyünü dakikalar içinde yıktı
Başımıza taş yağacak! Hamile karısını bırakıp yengesiyle kaçtı

Müge Anlı'da "Başımıza taş yağacak" dedirten olay
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Göktaş'a randevu vermiyor mu? Bomba iddiaya yanıt geldi

Bomba iddiaya jet yalanlama
Eşine ait olduğu iddia edilen cinsel içerikli videoyu canlı yayında kocasına izletti

Karısına ait olduğu iddia edilen cinsel ilişki videosunu izletti
Kocasının ikinci bir kadınla evlenmesine izin veren kadının anlattıkları pes dedirtti

Eşinin kuma getirmesine izin veren kadının anlattıkları pes dedirtti
AK Parti grubuna damga vuran an! Cumhurbaşkanı Erdoğan da şaşırdı

Parti grubuna damga vuran an! Erdoğan da şaşıp kaldı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.