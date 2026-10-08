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Eskişehir'de 2026-2027 dönemi okul güvenliği tedbirleri toplantıda görüşüldü

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Eskişehir İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz başkanlığındaki toplantıda, 2026-2027 eğitim-öğretim dönemi okul güvenliği tedbirleri görüşüldü. İl genelindeki güvenlik uygulamalarının da ele alındığı toplantıda, tedbirlerin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Eskişehir İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz başkanlığında, 2026-2027 eğitim-öğretim döneminde okullarda alınacak güvenlik tedbirlerinin değerlendirildiği toplantı gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen toplantıya, İl Emniyet Müdür Yardımcıları ile birim amirleri katıldı.

Toplantıda, öğrencilerin huzur ve güven içerisinde eğitimlerini sürdürebilmeleri amacıyla okullarda ve okul çevrelerinde alınacak güvenlik tedbirleri ele alındı.

İl genelindeki güvenlik ve asayiş uygulamalarının da değerlendirildiği toplantıda, yeni eğitim-öğretim döneminde yürütülecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Öğrencilerin güvenli bir eğitim ortamında bulunmalarının sağlanması amacıyla okul ve çevrelerindeki tedbirlerin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: AA
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