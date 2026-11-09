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Eskişehir'de 2-8 Kasım denetimlerinde 26 bin 777 araç ve sürücü kontrol edildi

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Eskişehir'de 2-8 Kasım'da yapılan trafik denetimlerinde 26 bin 777 araç ve sürücü kontrol edildi. Valilik açıklamasına göre denetimlerde 271 araç trafikten men edilirken 74 sürücünün ehliyetine el konuldu; kentte 48 yaralanmalı ve 61 hasarlı kaza meydana geldi.

Eskişehir'de gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 26 bin 777 araç ve sürücü kontrol edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 2-8 Kasım'da kent genelinde denetimler gerçekleştirildi.

Denetimlerde kurallara uymadığı belirlenen 271 araç trafikten men edildi, 74 sürücünün ehliyetine el konuldu.

Söz konusu dönemde kentte 48 yaralanmalı ve 61 hasarlı trafik kazası meydana geldi.

Kaynak: AA
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