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Eskişehir'de soluk borusuna mama kaçtığı öne sürülen çocuk hayatını kaybetti

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Eskişehir'de soluk borusuna mama kaçtığı iddia edilen 2.5 yaşındaki erkek çocuğu, hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Eskişehir'de soluk borusuna mama kaçtığı iddia edilen 2 buçuk yaşındaki erkek çocuğu yaşamını yitirdi.

Odunpazarı ilçesi, 71 Evler Mahallesi Haknur Sokak'ta ailesiyle yaşayan S.K.G, soluk borusuna yemek kaçtığı iddiasıyla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne getirildi.

Bir süre nefessiz kaldığı belirlenen çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çocuğun ölümüyle ilgili soruşturma başlatılırken, polis ekiplerince evde de inceleme yapıldı.

Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner
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