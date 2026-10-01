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Eskişehir'de 15 kişiye dilencilikten işlem yapıldı, 8 bin 539 lira kamuya aktarıldı

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Eskişehir Valiliğine göre, 1-30 Eylül'de yetişkin dilencilere yönelik çalışmalarda dilencilik yaptığı belirlenen 15 kişi hakkında işlem yapıldı. 8 ihbar değerlendirildi, farklı illerden gelen 6 kişi tespit edildi ve dilencilikten elde edilen 8 bin 539 lira kamuya aktarıldı.

Eskişehir'de eylül ayında yetişkin dilencilere yönelik çalışmalarda 15 kişi tespit edildi.

Eskişehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, il genelinde 1-30 Eylül tarihleri arasında yürütülen çalışmalar kapsamında dilencilik yaptığı belirlenen 15 kişi hakkında işlem gerçekleştirildi.

Çalışmalar sırasında vatandaşlardan gelen 8 ihbar değerlendirildi. Farklı illerden gelerek dilencilik yapan ve hakkında ihbarda bulunulan 6 kişi tespit edildi.

Dilencilikten elde edildiği belirlenen 8 bin 539 lira kamuya aktarıldı.

Kaynak: AA
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