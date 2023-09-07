Eskişehir'de 14 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Eskişehir'de hakkında 14 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Eskişehir'de hakkında 14 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "hükümlünün veya tutuklunun kaçması ve yağma" suçundan aranan M.A'yı saklandığı evde yakaladı.
Gözaltına alınan M.A, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
Kaynak: AA / Güncel