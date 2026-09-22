Eskişehir'de 100 polisli trafik denetiminde 13 sürücüye 60 bin 297 lira ceza kesildi

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Eskişehir'de 100 polisin katılımıyla asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çevik kuvvet ekiplerinin de destek verdiği planlı uygulama, Sultandere Mahallesi'ndeki caddelerde ve sokaklarda gerçekleştirildi.

Şüpheli kişi ve araçlara yönelik denetimlerde ekipler, sabit noktalarda ve seyir halinde kontroller yaptı.

Uygulama kapsamında 258 kişi ve 102 araç sorgulandı.

Trafik ekiplerinin denetimlerinde ise kurallara uymadığı belirlenen 13 araç sürücüsüne toplam 60 bin 297 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA