Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Odunpazarı-Atatürk Lisesi kavşak düzenlemesi çalışmaları devam ediyor

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin Odunpazarı-Atatürk Lisesi kavşak ve trafik akışı düzenlemesinde ekiplerin yoğun mesaisi devam ediyor. Projenin ikinci etabı kapsamında ekipler gece saatlerinde sıcak asfalt serimi gerçekleştiriyor. Yetkililer, sürücülerin gece saatlerinde Cumhuriyet Bulvarı-Yunus Emre Caddesi-İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi-Süleyman Çakır Caddesi-Atatürk Caddesi-Atatürk Bulvarı istikametini tercih etmeleri gerektiğini kaydetti. Çalışmaların yeni eğitim öğretim yılı başlamadan tamamlanması hedefleniyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin (EBB) Odunpazarı-Atatürk Lisesi kavşak ve trafik akışı düzenlemesinde ekiplerin yoğun mesaisi devam ediyor. Projenin ikinci etabı kapsamında ekipler gece saatlerinde sıcak asfalt serimi gerçekleştiriyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin Odunpazarı ve Atatürk Lisesi kavşaklarında özellikle pik saatlerde yaşanan trafik sıkışıklığını çözmek ve ulaşımı kolaylaştırmak için 3 etap halinde hayata geçireceği kavşak düzenlemesi projesinde ekiplerin yoğun mesaisi sürüyor.

Yetkililer, sürücülerin gece saatlerinde Cumhuriyet Bulvarı-Yunus Emre Caddesi-İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi-Süleyman Çakır Caddesi-Atatürk Caddesi- Atatürk Bulvarı istikametini tercih etmeleri gerektiğini kaydetti. Çalışmaların yeni eğitim öğretim yılı başlamadan tamamlanması hedefleniyor.