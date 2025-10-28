Haberler

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce'den Cumhuriyet Bayramı mesajı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Ünlüce, mesajında, demokrasiden, hak ve hukuktan, adaletten, bilimden, özgürlüklerden ve bağımsızlıktan yana olan cumhuriyetin 102'nci yılına erişmenin onuru ve mutluluğu içerisinde olduklarını belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin dünyada eşi görülmemiş bir istiklal mücadelesinin sonucu olduğunu kaydeden Ünlüce, şunları kaydetti:

"Kahraman milletimiz, canını vererek esaret zincirlerini kırmış, kendi kaderini kendisi tayin etmiştir. Savaş ve işgallerle çöken kara bulutların dağıtıldığı, bu topraklara gelen baharın adıdır, cumhuriyet. Bu yönüyle 29 Ekim 1923, umutların yeşerdiği tarihi bir dönüm noktasıdır. Cumhuriyet, en zor şartlarda, bütün imkansızlıklara rağmen umut demektir. Cumhuriyet birlik ve beraberlikle yeniden ayağa kalkışın simgesi, herkesin ortak sesi ve milli iradeyi koruyan yegane güvencedir.

Ünlüce, savaş ve gözyaşlarıyla ateş çemberine dönen bir dünyada en güvenli limanın ve en doğru pusulanın cumhuriyet olduğunu vurgulayarak, şu ifadelere yer verdi:

"Unutmayalım, 102 yıl önce olduğu gibi ele ele verirsek tüm zorlukların üstesinden geliriz. Adalet ve bilimin ışığında, Atatürk ve cumhuriyet çizgisinden sapmadan güzel günlere hep birlikte ulaşacağımıza tüm kalbimle inanıyorum. Her 29 Ekim'de olduğu gibi 102. yılımızda da cumhuriyet değerlerini gelecek nesillere aktarmaya, bu büyük mirası sonsuza dek yaşatmaya söz veriyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor. Cumhuriyet şehri Eskişehir'imizin ve ulusumuzun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı ilk günkü heyecan ve coşkuyla kutluyorum."

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
Altay Tankı envantere girdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her ay 8 Altay tankı üretilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan teslim töreninde güzel haberi verdi
Balıkesir beşik gibi sallanıyor! Peş peşe 2 deprem daha

Koca kent beşik gibi sallanıyor! Balıkesir'de peş peşe iki deprem daha
Kargo paketini açan genç kız gözyaşlarına boğuldu: Bu kadar zor olmaması gerekiyor

Kargo paketini açan genç kız gözyaşlarına boğuldu
Atölyelerin tek tek kapandığı Kapalıçarşı'da esnaf kol kesiyor

Kapalıçarşı'da esnaf kol kesiyor
Sadettin Saran takım uçağında! Asensio ile arasında geçen diyaloğa beğeni yağıyor

Aralarındaki diyaloğa beğeni yağıyor
Türk futbolunun köklü kulübüne şok ceza

Türk futbolunun köklü kulübüne şok ceza
31 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz

31 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı

AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı
2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı: Geriye sadece orası kaldı

2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı
Sibil Çetinkaya'dan hastane odasından yeni paylaşım: Uzun bir süre daha buradaymışız

10 gündür hastanede! Ateşi düşmüyor ağrıları artıyor
Beşik gibi sallanan Balıkesir'de 6 yeni fay tespit edildi! Yeni tehlike: Emendere Fay Zonu

Beşik gibi sallanan kentte 6 yeni fay tespit edildi
Ünlülerin yılbaşı tarifesi ortaya çıktı! En çok kazanan isim Hadise oldu

Yılbaşı sahnesi cep yakıyor! Tek gecede kazanacağı rakam belli oldu
İsmail Yüksek ile kavga eden Deniz Undav'dan flaş Galatasaray paylaşımı

İsmail ile kavga eden Deniz Undav'dan flaş Galatasaray paylaşımı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.