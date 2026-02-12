Mihalgazi Belediye Başkanı Güneş'e lise öğretmeninden destek ziyareti

Sosyal medyada yapılan paylaşımla hedef alınan Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e lise yıllarındaki matematik öğretmeni Abdulkadir Tunç, destek ziyaretinde bulundu.

Sarıcakaya İmam Hatip Lisesi'nde görev yaptığı sırada Güneş'in öğretmeni olan Tunç, Başkan Güneş'e destek olmak için Kahramanmaraş'tan Mihalgazi'ye geldi.

Emekli öğretmen Tunç, ziyarette gazetecilere, bir insanda sadece kıyafetin değil gönüllerdeki güzelliğin de hissedilmesi gerektiğini söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Başkan Güneş'in kendisini 5 ay misafir ettiğini belirten Tunç, "Depremde o benim yanımda oldu, ben de onun yanında olmaya geldim Kahramanmaraş'tan. Kendisine başarılar diliyorum, yanındayız. Zeynep Hanım ile bizim kader birliğimiz vardı. Okula giden yolda karşılaşırdık, beraber yürürdük. Böyle özel bir muhabbetimiz var." ifadesini kullandı.