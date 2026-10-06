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Eskişehir-Ankara yolunda TIR'la çarpışan otomobil refüje devrildi, sürücü yaralandı

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Eskişehir-Ankara yolunda TIR'la çarpışan otomobil refüje devrildi, sürücü yaralandı
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Eskişehir-Ankara karayolunda TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada, refüje devrilen otomobilin sürücüsü araçta sıkışarak yaralandı. İtfaiye ekiplerince çıkarılan sürücü hastaneye kaldırılırken, TIR sürücüsü ifadesi için polise götürüldü; soruşturma sürüyor.

ESKİŞEHİR'de TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada, refüje devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Eskişehir-Ankara karayolunda meydana geldi. B.D. (28) yönetimindeki 26 ANE 788 plakalı otomobil ile A.C. (54) idaresindeki 06 GFH 233 çekici plakalı TIR çarpıştı. Savrulan otomobil refüje devrilirken, sürücü B.D. araçta sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan B.D., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. TIR sürücüsü A.C. ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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