Eskişehir-Alpu-Mihalıççık kara yolunun 7,2 kilometrelik bölümü tamamlanma aşamasına geldi

Ak Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Eskişehir-Alpu- Mihalıççık arasında yapımı devam eden kara yolunun 7,2 kilometrelik kısmının tamamlanmak üzere olduğunu, Seyitgazi- Kırka kara yolundaki çalışmaların da sürdüğünü bildirdi.

Albayrak, Karayolları 4.Bölge Müdürü Savaş Bayındır ve diğer ilgililerle birlikte yol yapım çalışmalarının devam ettiği Eskişehir-Alpu-Mihalıççık kara yolunun Alpu kavşağı noktasında incelemelerde bulundu.

Bayındır'dan çalışmalarda gelinen son durum hakkında bilgi alan Albayrak, daha sonra yetkililerle görüştü.

Albayrak, bölgedeki incelemenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, 2 ay önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptıkları görüşmenin ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Karayolları Genel Müdürlüğünün, Eskişehir-Alpu-Mihalıççık ve Seyitgaz-Kırka kara yollarının yapımıyla ilgili süreci hızlandırdığını söyledi.

Eskişehir-Alpu-Mihalıççık kara yolunun 7,2 kilometrelik sürecinin tamamlanma aşamasına gelmiş olduğunu vurgulayan Albayrak, şöyle konuştu:

"Biliyorsunuz Alpu kavşağından Eskişehir Su Arıtma Tesisleri'ne kadar olan kısmı artık tamamlanmış olacak. Önemli bir ayrıntı daha var. Hasanbey Lojistik Merkezi-Organize Sanayi Bölgesi arasındaki raylı sistemler bağlantısıyla alakalı süreçte yol oradan geçtiğinden dolayı orada bir tane köprülü kavşak geçişi olacak. Onunla alakalı planlamayı da Karayollarımız yapmış. Devlet Demir Yolları'yla da bir mutabakata varmışlar. Yakın gelecekte onunla alakalı çalışmaların başlayacağını özellikle dile getirmek istiyoruz."

"Bu süreçte bir aksilik olmazsa gelecek yıla kadar bu işin yüzde 70'lik kısmı tamamlanmış olacak." diyen Albayrak, "Ondan sonra ikinci ihalesi yapıldıktan sonra da en yakın zaman diliminde de Alpu-Mihalıççık kara yolumuzun tamamlanmış olacağına inşallah hep beraber şahit olacağız. Bu konuda yapmış olduğu çalışmalardan dolayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımıza ve Karayolları Genel Müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz." dedi.

Söz konusu kara yolunun daha önce tek yön olarak ihaleye çıktığına değinen Albayrak, şöyle devam etti:

"Sonradan çift yöne çevirdiklerinden dolayı kamulaştırma zaman aldı. Kamulaştırmada sıkıntılarımız çok oldu. Kamulaştırmayla alakalı süreçlerde şu an belirli noktaya geldiğinden dolayı da inşallah süreç hızlanıyor. Bir aksilik olmazsa da en yakın zaman diliminde Alpu-Mihalıççık kara yolumuz tamamlanmış olacaktır."

Eskişehir-Alpu-Mihalıççık ile Seyitgazi-Kırka kara yollarının Eskişehir'in ulaşımında iki önemli kara yolu olduğuna dikkati çeken Albayrak, şunları kaydetti:

"Zaman olarak da baya bir uzadı. Bunun farkındayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımızın çalışmaları ve Karayollarımızın gayretleriyle bu süreci inşallah en yakın zamanda bitirmiş olacağız. Siyasette malzeme olarak en çok kullanılan iki yol. Uzadığından dolayı da bu konuyu inşallah bitireceğiz. Şunu bilin ki bazı arkadaşlar konuşur. Biz AK Parti olarak her zaman çalışırız. Çalışmaya devam ediyoruz. Bu süreci de en yakın zamanda bitireceğiz."

Albayrak, Seyitgazi-Kırka kara yolundaki çalışmaların da yoğun şekilde sürdüğünü bildirdi.