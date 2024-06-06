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Eskil Halk Eğitim Merkezi Kursiyerleri Türk Halk Müziği Konseri Verdi

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Eskil Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri, Eskil Ortaokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte Türk Halk Müziği eserlerini sergiledi. Kursiyerler, bir yıllık çalışmanın sonucunu sahnede göstererek güzel bir etkinlik gerçekleştirdi.

Eskil Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri, Türk Halk Müziği konseri verdi.

Eskil Ortaokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte kursiyerler, Türk Halk Müziği eserlerini sergiledi.

Kursiyerlerden İrfan Güden, AA muhabirine, konsere uzun süredir hazırlandıklarını belirterek, "Bir yıldır devam eden çalışmamızın sonucunu sahneye çıkarak aldık. Birbirinden güzel eserleri seslendirdik, güzel bir etkinlik oldu." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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