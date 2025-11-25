Haberler

Eskil'de Geleneksel Çelik-Çomak Oyunu Yaşatılıyor

Aksaray'ın Eskil ilçesinde her hafta sonu bir araya gelen köylüler, çelik-çomak oyununu oynayarak hem geleneklerini yaşatıyor hem de sosyal iletişimi güçlendiriyor. Geleneksel oyunu gelecek nesillere aktarmak için çaba sarf eden vatandaşlar, modern hayatın stresinden uzaklaşarak keyifli vakit geçiriyor.

Böğet köyünde yaşayanlar, oyunu gelecek nesillere taşıyabilmek adına çaba harcıyor.

Köy meydanında bir araya gelenler, hem oyunun keyfini çıkartıyor hem de birbirleriyle iletişimlerini hiç kopartmıyor.

Vatandaşlardan Mehmet İlik, AA muhabirine, bu buluşmaların kendileri için büyük anlam taşıdığını söyledi.

Her hafta sonu bir araya gelerek çelik-çomak oynadıklarını belirten İlik, "Haftanın tüm stresini, yorgunluğunu burada oyun oynayarak atıyoruz. Teknolojiden uzak durmak ve çocuklara da örnek olmak için bu geleneği yaşatıyoruz. Hem oyun oynuyor, hem sohbet edip çayımızı içiyoruz." diye konuştu.

Bülent Atlar ise çelik-çomağın çocukluğundan kalma bir değer olduğunu, oyunu gelecek kuşaklara aktarmak istediklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Hacı Özkan - Güncel
