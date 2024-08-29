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Eskil Belediyesi Okulların Eksikleri İçin Çalışmalarını Sürdürüyor

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Eskil Belediyesi, 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasına az bir süre kala okulların eksiklerini gidermek için çalışmalarını hızlandırdı. Belediye Başkanı Mustafa Zavlak, okulları ziyaret ederek okul yolları, bahçe düzenlemesi ve okul içi tadilat gibi ihtiyaçları karşılamak için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.

??????? Eskil Belediyesi okulların eksikleri giderilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Mustafa Zavlak, gazetecilere 2024-2025 eğitim öğretim yılının 9 Eylül'de başlayacak olması nedeniyle çalışmaları hızlandırdıklarını söyledi.

İlk okul zili çalmadan Eskil'deki tüm okulların eksiklerini gidereceklerini belirten Zavlak, şunları kaydetti:

"Belediye olarak her alanda olduğu gibi eğitime de önem veriyoruz. Okulların açılmasına az bir süre kala, öğrencilerimizin konforu ve rahat bir öğrenim geçirmeleri önemlidir. Bu sebeple, Eskil merkez mahallemizde bulunan okulları ziyaret ettik. Okul yolları başta olmak üzere, bahçe düzenlenmesi ve okul içi tadilat gibi okullarımızın tüm ihtiyaçlarını gidermek için elimizden geleni yapıyoruz. Umuyoruz ki, öğrencilerimiz için yapacağımız iyileştirmeler onların da hoşuna gider. Çünkü geleceğimizi şekillendirecek olan çocuklarımız bizim için son derece değerlidir."

Kaynak: AA / Güncel

Mustafa Zavlak Bahçe Eğitim Güncel Haberler

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