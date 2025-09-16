Eskil Belediye Başkanı Zavlak Yol Çalışmalarını İnceledi

Eskil Belediye Başkanı Mustafa Zavlak, yapımı devam eden yol çalışmalarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Başkan Zavlak ve beraberindekiler İkizce Caddesi'ndeki asfalt döküm çalışmalarını inceledi.

Zavlak, gazetecilere, Eskil'in geleceğine de yatırım yapacaklarının sözünü verdiklerini söyledi.

Bu bağlamda, ilçenin en büyük ihtiyaçlarından biri olan yol sorununa kalıcı bir çözüm getirmek için geniş kapsamlı bir sıcak asfalt hamlesi başlattıklarını anlatan Zavlak, "Çalışmalarımızda sona yaklaştık. İlçemizin ulaşım kalitesini ve konforunu artırmak adına başlattığımız bu çalışmalarla, cadde ve sokaklarımızı sadece asfaltlamakla kalmıyor, aynı zamanda medeni bir görünüm kazandırıyoruz. Vatandaşlarımızın daha rahat ve güvenli şekilde seyahat etmelerini sağlamak bizim en büyük önceliğimizdir." diye konuştu.