Eski Yenişehir Belediye Başkanı Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bir kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu eski belediye başkanı Mehmet Kaya hayatını kaybetti, eşi ve kamyonet sürücüsü yaralandı. Olayda hayatını kaybeden Kaya'nın cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kaza saat 19.00 sıralarında Kozdere yolunda meydana geldi. Mehmet Kaya idaresindeki 16 KY 355 plakalı otomobil, Yenişehir'den Kozdere yoluna çıkış yaparken, çevre yolunda karşı yönden gelen O.Y. yönetimindeki 16 ZC 804 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da yol kenarındaki otluk alana savrulurken, takla atarak yan duran otomobil demir yığını haline dönüştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan eski Yenişehir Belediye Başkanı Mehmet Kaya'nın hayatını kaybettiği belirlenirken, yanındaki eşi Kadriye Kaya yaralı olarak çıkarıldı. Kaya ile yaralanan kamyonetin sürücüsü O.Y., ilk müdahalelerinin ardından ambulansla kaldırıldıkları Yenişehir Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

1999-2001 yılları arasında Yenişehir Belediye Başkanı olarak görev yapan 3 çocuk babası Mehmet Kaya'nın cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Mine AK/YENİŞEHİR (Bursa),

