Eski Yemen Cumhurbaşkanı Hadi hayatını kaybetti

Yemen'de 2012-2022 yılları arasında cumhurbaşkanlığı yapan Abdurabbu Mansur Hadi, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki evinde 81 yaşında vefat etti. Ölüm nedeni açıklanmadı.

Yemen'in Ebyen ilinde 1945'te dünyaya gelen Hadi, Yemen'in 1990'da birleşerek Yemen Cumhuriyeti'nin kurulmasının ardından ülkenin ikinci Cumhurbaşkanı oldu.

Cumhurbaşkanı Yardımcılığı ve Savunma Bakanlığı görevlerinde de bulunan Hadi, 25 Şubat 2012'de devraldığı Cumhurbaşkanlığı görevinin tüm yetkilerini, 7 Nisan 2022'de Reşad el-Alimi başkanlığında kurulan Başkanlık Konseyi'ne devretmişti.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik
