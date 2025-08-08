ESKİ'ye Atık Su Deşarjı Nedeniyle 668 Bin Lira Ceza

Çevre Bakanlığı, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (ESKİ), atık suyu yasalara aykırı şekilde deşarj etmesi nedeniyle 668 bin lira ceza kesildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresine (ESKİ), atık suyu yasalara aykırı şekilde deşarj etmesi dolayısıyla 668 bin lira ceza uygulandığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Bakanlığın Eskişehir İl Müdürlüğü ekiplerince, Sivrihisar ilçesi Kaymaz Mahallesi'nde araziye vidanjörle atık su deşarj edildiği ihbarına ilişkin inceleme başlatıldı.

Kamera kayıtları ve denetimler sonucu plakası tespit edilen vidanjörün ESKİ'ye ait olduğu belirlendi.

Atık suyu herhangi bir önlem almadan yasalara aykırı şekilde deşarj eden ESKİ'ye, Çevre Kanunu'na istinaden 668 bin lira ceza uygulandı.

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan - Güncel
